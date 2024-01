Ex-trainer van Wout van Aert doet boekje open over zijn vertrek bij Jumbo-Visma

Marc Lamberts, de ex-trainer van Wout van Aert, verliet in november Jumbo-Visma voor BORA-hansgrohe. Hij was vooral op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Al sinds 2012 begeleidde Marc Lambert Wout van Aert. Maar in november van vorig jaar kwam daar dus een einde aan. De performance coach volgde zijn andere poulain, Primoz Roglic, naar BORA-hansgrohe.

"Hij wilde dat ik absoluut meeging met hem. Bovendien had ik altijd gezegd had dat ik samen met hem wilde stoppen… We kennen mekaar zo goed. Zijn manager heeft zelfs voor mij mee onderhandeld", zegt Lamberts bij Het Nieuwsblad.

Jumbo-Visma te perfect

Maar Lamberts zocht ook een nieuwe sportieve uitdaging. De eerste vier jaar bij Jumbo-Visma moest er veel gebrainstormd worden en werd er continu gewerkt aan de trainingsvisie van de ploeg.

Maar de laatste vier jaar werd de Nederlandse ploeg een goed geoliede machine die de successen aan elkaar rijgt. Zo won de ploeg dit jaar onder meer de drie grote rondes met drie verschillende renners.

Voor Lamberts waren die eerste vier jaren bij Jumbo-Visma dan ook het plezants. "Eigenlijk was de omgeving bij Jumbo te perfect geworden voor mij", zegt hij nog.