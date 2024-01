Openhartige Tom Boonen over kantelpunt in zijn leven: "Die reset had ik nodig"

Tom Boonen hing in 2017 na Parijs-Roubaix zijn fiets aan de haak. De coronaperiode een paar jaar later was dan weer een godsgeschenk voor hem.

Tom Boonen verklaarde ooit dat de lockdown tijdens de coronaperiode "de beste tijd van zijn leven was". Voor iemand die meer dan 15 jaar lang de wereld heeft rondgereisd om te koersen is dat best een opvallende uitspraak.

"Ik had dat even nodig", zegt Boonen in de podcast Foto's met Kurkdroog. "Ik denk niet dat corona in de wereld is gekomen voor mij, maar die timing was wel goed. Het was de reset die ik op dat punt in mijn leven nodig had."

Onthaast tijdens lockdown

"Ik vroeg me af waarom ik me nog altijd in vanalles aan het opjagen was. En voor wat en voor wie eigenlijk? Want ik heb de luxe om als ik wil om halfvier aan de schoolpoort te staan voor mijn kinderen."

"Ik vond die periode echt geweldig en ik ben toen echt onthaast. Ik ben heel veel buiten bezig geweest en in de tuin gewerkt. Ik heb toen alles gedaan waar ik zogezegd geen tijd voor had. Maar ik was gewoon met losse flodders aan het schieten."

"Ik was mijn tijd aan het verdoen en ik heb nu veel meer het gevoel dat ik op een veel betere plaats sta in mijn leven dan toen.