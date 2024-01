Duidelijk geen fan: Tom Boonen geeft zijn ongezouten mening over het veldrijden

Tom Boonen volgt de koers nog altijd op de voet. Maar over het veldrijden heeft hij ook een uitgesproken mening.

Al sinds 2017 is Tom Boonen gestopt met wielrennen, na Parijs-Roubaix hing hij zijn fiets aan de haak. Hij volgt het dus nog altijd, vooral de klassiekers. Een grote ronde zoals de Tour, drie weken lang, dat is voorbij.

Maar toch relativeert hij het ook allemaal. "Uiteindelijk is het ook entertainment", zegt hij bij Foto's met Kurkdroog. "Het is perfect voor de mannen met een kater op zondag in de zetel te liggen zodat er ook iets op tv is."

In slaap vallen met Michel Wuyts

"Daarvoor is het ook uitgevonden", stelt Boonen nog. En in de winter is er natuurlijk het veldrijden. Maar dat volgt de ex-wereldkampioen toch duidelijk minder goed op de voet.

"Serieus. Als je dat kunt verkopen in een flesje als slaapmiddel, dan ben je gewoon miljardair. Vooral cyclocross met Michel Wuyts." Boonen valt dus geregeld in slaap als het veldrijden op staat. "Na tien minuten ben je weg. En dan word je opnieuw wakker bij het podium."