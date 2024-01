Tom Boonen doet boekje open over dopinggebruik toen hij bij Lance Armstrong koerste

Tom Boonen wordt steevast aan QuickStep gelinkt. Toch begon hij zijn carrière en reed hij twee jaar voor het US Postal van Johan Bruyneel en Lance Armstrong.

Twee jaar lang was Tom Boonen ploegmaat van Lance Armstrong. De Amerikaan pakte op dat moment zijn grootste zeges uit zijn carrière, maar achteraf is gebleken dat dit gebeurde met de hulp van de nodige doping.

Tom Boonen zegt in de podcast Foto’s met Kurkdroog dat hij nooit iets van dat dopinggebruik gemerkt heeft en daar had hij ook zijn redenen voor.

“Ik ben gelukkig nooit in aanmerking gekomen om mee te mogen naar de Tour”, zegt Boonen. “Het was enkel de groep rond Armstrong. Als ik bij die ploeg was gebleven, was ik sowieso ook in die Tourploeg verzeild geraakt.”

Boonen verkaste naar de ploeg van Patrick Lefevere, maar zag hoe heel veel renners zich inlieten met doping. “Je kan niet anders. Je wordt in dat systeem gedropt. Ze hebben allemaal gepakt. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik bij Quick-Step had getekend.”

“We zeiden meteen dat we daar niet gingen in meedoen. Rabobank, US Postal, T-Mobile… deden het nog, maar je voelde dat het aan het afkruimelen was. Het ene na het andere schandaal brak uit”, klinkt het nog.