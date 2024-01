Johan Bruyneel spelt Tom Boonen de les na zijn uitspraak over Lance Armstrong

Tom Boonen deed een boekje open over zijn oud-ploegmaat Lance Armstrong. Maar Johan Bruyneel heeft daar wel wat over te zeggen.

Tom Boonen en Lance Armstrong waren slechts één jaar ploegmaats, in 2002 bij US Postal. In 2001 mocht Boonen al eens testen als stagiair, hij kreeg daarna ook een profcontract bij de Amerikaanse ploeg.

Amstrong verschrikkelijk mens

Maar Boonen had weinig goede woorden voor zijn ex-ploegmaat. "De manier waarop Armstrong met zijn vrienden is omgegaan is verfoeilijk. Met zijn beste maat Frankie Andreu bijvoorbeeld", zegt hij bij Foto's met Kurkdroog.

Andreu had opgebiecht wat Armstrong in 1996 tijdens zijn kankerbehandeling aan een arts had verteld wat hij allemaal gebruikte van doping. Andreu en zijn vrouw waren toen aanwezig in de ziekenhuiskamer.

"Frankie was een zalige mens waar ik super goed mee overeen kwam", zei Boonen. "Hij had Armstrong verlinkt, maar het enige wat hij zei is wat er toen in die ziekenhuiskamer is verteld. Armstrong is een verschrikkelijke mens op dat vlak. Hij had al veel eerder moeten bekennen."

Bruyneel niet akkoord met Boonen

Maar Johan Bruyneel, in 2002 ploegleider bij US Postal en nu podcastmaker met Armstrong, gaat niet akkoord met Boonen. "Er zijn sommige ex-renners die een “selectief geheugen” hebben zo te zien", schrijft hij op zijn sociale media.