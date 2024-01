Paul Herygers stelt duidelijk verschil vast tussen wereldkampioenen Van der Poel en Van Empel

Wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Fem van Empel hebben veel met elkaar gemeen. Maar toch ziet Paul Herygers nog één groot verschil.

Wereldkampioene Fem van Empel stond al in de eerste cross in Beringen aan de start, maar reed altijd maar één cross per weekend. Van Empel reed al 16 crossen dit seizoen en won er maar liefst 14 van.

Mathieu van der Poel keerde maar net voor de kerstperiode terug, maar zijn teller staat wel al op 9 crossen. De wereldkampioen is nog altijd ongeslagen en won al zijn crossen met overmacht, de rest komt er niet aan te pas.

Verschil tussen Van der Poel en Van Empel

En dat is volgens Paul Herygers ook het grote verschil tussen de twee wereldkampioenen. "Mathieu van der Poel is natuurlijk een sloeber. Die is erin gevlogen en is niet meer gestopt. Alles wat op zijn pad kwam, heeft hij vernietigd", zegt hij bij Sporza.

"Fem van Empel doet het zuiniger. Zij heeft ook tijdig rust genomen. Daar hebben ze heel goed mee gewerkt", stelt Herygers nog. Maar hij ziet de twee wel hun topvorm aanhouden en veel kans te maken op een nieuwe wereldtitel.