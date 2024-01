Tom Boonen over politie-inval na cocaïnegebruik: "Ze vonden een flesje met 'EPO' op"

De carrière van Tom Boonen was vooral in het begin woelig. Zo was er onder meer een positieve test op cocaïne.

In 2008 en 2009 werd Tom Boonen betrapt op het gebruik van cocaïne. En dat had niet alleen gevolgen voor Boonen zelf, maar ook voor zijn familie. Want de politie nam het cocaïnegebruik heel ernstig.

"Ze zijn bij mij thuis, mijn ouders en mijn schoonouders tegelijkertijd met 40 man en speurhonden binnengevallen", zegt Boonen bij de podcast Foto's met Kurkdroog. "Omdat ik positief had getest op cocaïne."

"Achteraf gezien was dat eigenlijk super grappig. Ze hadden alles overhoop gehaald in de hoop drugs en doping te vinden. Ze dachten dat ze de vangst van het jaar gingen doen en dat ze me openlijk aan de schandpaal gingen kunnen nagelen."

Flügel-flesje EPO

Op de slaapkamer van Boonen vond de politie wel iets. "Er stond op dat flesje ‘EPO’ geschreven met een stift". Iets dat nog achtergebleven was van een vrijgezellenavond.

"Wat is dit", vroegen ze. "Er had een zatte mens EPO op dat flesje geschreven. 'We gaan dat toch naar het lab sturen.' Ik zei 'Doe maar'. Dat was wel heftig om mee te maken, maar het was mijn eigen schuld. Shit happens."