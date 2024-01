Tom Boonen schetst ontluisterend beeld van wie Lance Armstrong echt was

Tom Boonen begon als prof bij US Postal. Hij trok er na twee jaar weg, richting QuickStep, maar zag wel de gloriejaren van Lance Armstrong.

Tom Boonen reed niet de Tour de France bij US Postal, maar had wel veel contact met Lance Armstrong. “Eigenlijk wel”, zegt Boonen in de podcast Foto’s met Kurkdroog. “De stages deed ik altijd met de Tourploeg. Die trainden langer, terwijl de voorjaarsploeg veel harder ging. Lance was een super ontspannen mens in zijn eigen wereld. Hij beschermde de ploegmaats rond hem.”

Een groot mens was Armstrong volgens Boonen niet. “Toen ik de ploeg dan heb verlaten, stuurde ik rond Kerstmis een berichtje naar iedereen om hen te bedanken voor het fantastische jaar. Ik kreeg veel mooie berichtjes terug. Ze noemden me Tommie Boner. En dan kreeg ik plots een berichtje van Armstrong. Hij stuurde ‘Good luck, you’ll need it’. Ik was toen 21 jaar…”

Zes jaar lang hoorde Boonen niets meer van hem. “Ik had iets van ‘f*ck you kerel’. Tijdens alle koersen waar zowel Armstrong als ik aan de start stonden, ging ik dan langs hem rijden en zei ik ‘hey Lance’. Hij staarde voor zich uit. Ik was gewoon met hem aan het lachen.”

Boonen hielp Armstrong niet

En toen barstte de bom. “In 2006-2007 zat hij in de miserie en had hij hulp nodig. En dan was hij daar plots. ‘Hey Tom’. Ik heb hem niet geholpen. De manier waarop hij met zijn vrienden is omgegaan is verfoeilijk. Met zijn beste maat Frankie Andreu bijvoorbeeld.”

Andreu getuigde tegen Armstrong. In 1996 zat hij samen met zijn echtgenote bij de dokter die Armstrong behandelde tegen kanker. Armstrong vertelde de arts toen welke doping hij allemaal gebruikte.

“Frankie was een zalige mens waar ik super goed mee overeen kwam”, zegt Boonen nog. “Hij had Armstrong verlinkt, maar het enige wat hij zei is wat er toen in die ziekenhuiskamer is verteld. Armstrong is een verschrikkelijke mens op dat vlak. Hij had al veel eerder moeten bekennen. Hij is nu terug wat in de media met zijn podcast, maar eigenlijk is het een wiedergutmachung.”