Van een sprookje gesproken: ervaren Belg na een jaar zonder contract naar ... Visma - Lease a Bike

Hét wielersprookje van 2024? Dat lijkt nu al bekend. En het is er eentje met een ferme Belgische rand, want het gaat over een Belg die al een jaar niet meer in een profploeg zat. Een geweldige deal dus.

Julien Vermote zat in 2023 zonder ploeg en moest dan maar als eliterenner zonder contract in kermiskoersen de kost proberen te verdienen. En dat is natuurlijk nooit makkelijk. Voor 2024 schijnt de zon echter opnieuw. Volgen Het Laatste Nieuws krijgt de 34-jarige Vermote nu een eenjarig contract bij Visma - Lease a Bike. Daarmee zou hij dus ploegmaat worden van Wout van Aert & co. De laatste details moeten wel nog worden afgewerkt. Vermote krijgt een geweldige kans in 2024 Daarna zou hij - vanaf maandag - op stage trekken met zijn nieuwe team richting Spanje. Een bijzonder grote stap voor de ervaren Belg. Tot 2022 reed hij nog bij Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, nu krijgt hij na een jaar zonder job dus een nieuwe kans bij een absolute topclub. Het stoppen van Lennard Hofstede zorgde voor een vacature voor een dienende renner bij de topploeg, die lijkt nu dus te zijn ingevuld.