Vermeersch zegt waarom 'monsters' Van Aert en Van der Poel hem dwingen tot drastisch plan: "De klootzak uithangen"

Je zal maar eens in hetzelfde segment koersen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert ook doen. Florian Vermeersch zit in dat schuitje. De Gentenaar onderneemt in 2024 een nieuwe poging om hen te verschalken.

Vermeersch haalde in 2023 een constant niveau, maar de uitschieter ontbrak. Tijd om lessen te trekken. "Ik heb mijn voorbereiding en koersen van vorig jaar geanalyseerd. Qua voorbereiding heb ik geen fouten gemaakt. In de koersen zelf moet je op een bepaald moment een tikkeltje meer durven of frisser aan een bepaalde helling komen."

De 24-jarige renner van Lotto Dstny hoopt dat die procentjes het verschil kunnen maken. En hij is nog iets van plan. "Soms wat meer durven de klootzak uithangen. Eens je meer breed maken. De klootzak uithangen met respect, ik zal het zo zeggen. Nooit gevaarlijk zijn, maar wel uw eigen positie durven afdwingen."

KLIMMERS MOETEN HET DOEN TEGEN EVENPOEL & CO

Het moet frustrerend zijn om altijd tegen die kanjers als Van der Poel en Van Aert te moeten opboksen. "Natuurlijk is het niet gemakkelijk, maar ik zou niet in Maxim Van Gils of Lennert Van Eetvelt hun schoenen willen staan en het moeten opnemen tegen Vingegaard, Remco Evenepoel en consoorten."

Dat type van superkampioenen beheersen nu eenmaal de koers. "In elk aspect van het wegwielrennen kom je 'monsters' tegen, om het zo te zeggen. Je moet je daar niet door laten ontmoedigen. Elk jaar zeg ik dat ik moet anticiperen en dat is ook zo, maar tegenwoordig is anticiperen al de finale rijden."

VERMEERSCH NUANCEERT OPTIE VAN ANTICIPEREN

"In de Ronde reed ik met een groep van twaalf man weg na de Molenberg", herinnert Vermeersch zich. "Dat is in principe ook anticiperen, maar je zit wel met alemaal kopmannen in de kopgroep. Je rijdt met grote kampioenen rond en je mag niet geïntimideerd geraken. Je moet proberen om uw eigen koers te rijden."