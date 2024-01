Zonder van der Poel, Pidcock of van Aert: Europees kampioen zorgt voor eerste zege in nieuwe trui

Geen klassementscross op zaterdag in Gullegem. Maar dat maakt er de spanning niet minder om. Ook de mannencross werd een pittige strijd, met uiteindelijk de logische overwinnaar Michael Vanthourenhout.

Zonder toppers als van van Aert, van der Poel of Pidcock was het vooral uitkijken naar de andere renners. Zeker het late forfait van Pidcock deed pijn voor de organisatie, die ook het parcours nog wat moesten aanpassen na het slechte weer.

Maar we kregen wel een leuke Hexia cross Gullegem te zien, met een Michael Vanthourenhout die meer dan zijn verantwoordelijkheid nam en al snel de race in handen nam. Enkel Cameron Mason kon in de buurt blijven.

© photonews

De Europese kampioen had in zijn nieuwe trui nog niet weten te winnen de voorbije twee maanden, maar in Gullegem was het uiteindelijk dus wél raak. Ook Thibau Nys deed na enkele moeilijke weken/maanden nog eens vertrouwen op.

Hij nam de beste start en hield uiteindelijk min of meer stand door te kunnen strijden voor een podiumplaats, maar moest nog net de duimen leggen daarvoor tegen Joran Wyseure. Ook Loockx, Orts, Adams, Vermeersch, Aerts en Janssen eindigden in de top-10.