Allergrootste frustratie van grote baas Lotto Dstny heeft te maken met Florian Vermeersch: "Hij heeft zot veel talent"

Florian Vermeersch wordt nog altijd bestempeld als een groot talent. De frustratie bij Lotto Dstny is dat zijn teller met aantal overwinningen in wegwedstrijden in 2023 op 0 bleef staan.

Terwijl Vermeersch globaal genomen wel een goed niveau haalde en een zeer regelmatig seizoen reed. De verhoopte uitschieter was er niet bij. "Dat was mijn grootste frustratie uit het jaar 2023", bekent Stéphane Heulot, de CEO van Lotto Dstny. "Hij heeft echt die overwinning verdiend. Hij is er ook toe in staat om die te behalen."

Dat maakt het nog eens zo spijtig dat er voor de 24-jarige renner geen grote vis kon vangen. "Hij greep er de hele tijd maar net naast. Dat pikeert je en zorgt voor een extra dimensie. De komst van Dirk Demol kan een goede zaak zijn voor Florian. We hebben er zo weer iemand bij die hem kalm kan houden."

© photonews

Is dat dan waar het op de grote momenten aan ligt? "Misschien maakt Florian af en toe een fout en mist hij dat tikkeltje om de koers goed aan te voelen. Om te ruiken wanneer het moment daar is om aan te gaan. Dat is ook een kwestie van ervaring."

Dat dit een gespreksonderwerp is binnen Lotto Dstny, geeft ook aan hoe erg ze in hem geloven. "Hij heeft zot veel talent", zegt Heulot over Vermeersch. "Hoe dat tot stand gaat komen weet ik niet, maar zijn moment zal er wel komen."