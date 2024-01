Factoren Evenepoel en Van der Poel alomtegenwoordig: Lotto Dstny vergeet dat niet én verdedigt zich tegen kritiek

Een Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel zijn zo als een raket omhoog geschoten dat ook Lotto Dstny en andere concurrerende teams constant tegen zulke grote kampioenen moeten opboksen. Probeer dan maar eens te winnen.

Lotto Dstny komt uit een behoorlijk goed seizoen. Als we kijken naar de samenstelling van de ploeg voor 2024, is het wel de vraag wie naast De Lie nog voor veel zeges gaat zorgen. "Er wordt altijd over Arnaud De Lie gesproken, maar we hebben in de breedte nog renners die een koers kunnen winnen", maakt Kurt Van de Wouwer zich sterk.

De sportief manager van Lotto Dstny haalt enkele voorbeelden aan. "Florian Vermeersch heeft een heel regelmatig seizoen gereden, zonder te winnen. Maar dat kan ook iemand zijn die begint te winnen. We hebben naast De Lie nog een Campenaerts, een Kron, een Van Gils, een Van Eetvelt."

VAN DE WOUWER OP DE HOEDE VOOR TE HOGE LAT

Alleen zijn hun doelen niet altijd heel duidelijk. Of beperkt zich dat tot het rijden van finales. "Je kunt de lat zo hoog leggen dat je eronder door loopt", wil Van De Wouwer ook niet dat ze zich vergalopperen. Ook aangezien er een aantal in het peloton bovenuit steken. "Het zijn altijd dezelfden die naar boven komen."

Remco Evenepoel is zeker zo iemand, maar die had op het BK wel de handen vol met Alec Segaert. "Als je dat kunt om op het BK mee te zijn met Evenepoel... Als je ziet naar de kwaliteit die daar rondreed en hij als enige met Evenepoel mee was. Dan gaat hij dat hier en daar nog laten zien."

DE KOEK NAAR VAN DER POEL EN KRANSJE TOPTEAMS

Als het opnieuw lukt om in de top tien te eindigen van de rangschikking bij de ploegen, mogen ze bij Lotto Dstny weer spreken van een sterk jaar. "Als je kijkt wie vaak wint, dan kom je bij drie-vier ploegen uit. Neem Alpecin-Deceuninck er nog bij, met Van der Poel die zijn deel van de koek opeist."