Tom Boonen verraste Johan Museeuw na twintig jaar: "Hij schoot helemaal vol"

Tom Boonen stond in zijn eerste Parijs-Roubaix meteen samen op het podium met Johan Museeuw, een jaar later was hij zijn ploegmaat. Uiteindelijk werd Boonen ook zijn opvolger.

In 2003 en 2004 waren Tom Boonen en Johan Museeuw ploegmaats bij Quickstep-Davitamon. De jonge Boonen keek toen enorm op naar de 'Leeuw van Vlaanderen'. "Ik heb heel veel geleerd van hem met mijn ogen hoe hij met de koers omging. Maar ik heb daar niets van gekopieerd, want ik had een compleet andere stijl van koersen dan Museeuw", zegt Boonen bij Foto's met Kurkdroog. Paternoster van Museeuw In 2004 reed Museeuw met de Scheldeprijs zijn laatste koers. Boonen won uiteindelijk die koers, nadat Ludo Dierckxsens de ontsnapte Museeuw nog had teruggehaald. Achteraf moesten Boonen en Museeuw naar het podium. Daar kreeg Boonen de paternoster van Museeuw. "Hier jongen, zorgt er goed voor", stelt Boonen. "Ik had echt tranen in mijn ogen op dat moment. Ik heb die paternoster zelf nooit meegepakt in de koers, maar hij zat wel altijd in mijn toilettas." "Onlangs trouwde Eli Iserbyt. Ik wist dat Johan daar aanwezig zou zijn en ik heb die paternoster teruggegeven. 'Kijk eens Johan, ik heb hem niet meer nodig, merci ervoor.' Hij schoot natuurlijk helemaal vol. Twintig jaar later gaf ik de paternoster terug aan de meester."