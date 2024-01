Wout van Aert zegt waarom ploeg na stoppen Van Hooydonck toch sterker is geworden, bijzondere complimenten incluis

Wout van Aert zet alles op zijn grote droom. Ondanks het stoppen van Van Hooydonck gelooft de kopman dat de klassieke ploeg nog sterker is geworden.

Visma-Lease a Bike vat op zijn website samen wat Van Aert op de ploegenpresentatie eind december te vertellen had over de sterkte van zijn ploeg. "Onze klassiekerploeg is ook dit jaar weer behoorlijk in orde. Naar mijn idee is het team zelfs weer sterker geworden."

Van Aert denkt dan vooral aan de komst van Matteo Jorgenson en het overhengelen van Per Strand Hagenes vanuit het Development Team. "Al is het wegvallen van Nathan Van Hooydonck natuurlijk een fikse aderlating", beseft de voormalige winnaar van Milaan-Sanremo ook wel.

VAN AERT LOOFT LAPORTE

Het is nu nog meer rekenen op een ploegmaat als Christophe Laporte. "Iemand die eveneens van onschatbare waarde is voor mij. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Met hem erbij zijn we hoe dan ook een blok om rekening mee te houden. Ik vertrouw hem blindelings en de samenwerking is heel goed, zo is de voorbije jaren ook wel gebleken."