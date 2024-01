2024, here we come: Lotte Kopecky stelt ferme doelen én we gaan ook bij de mannen wijzer worden richting Olympische Spelen

2024 wordt een héél interessant seizoen. Zowel bij de mannen als de vrouwen hebben we een pittige Tour de France, waarin we mogelijk Belgen zien schitteren. Maar mening renner droomt ondertussen ook van de Olympische Spelen. En ook dáár mogen we heel wat verwachten.

De Tour de France Femmes start in 2024 in Rotterdam. Via Den Haag, Dordrecht en opnieuw Rotterdam krijgen we al twee interessante dagen met twee ritten en een korte tijdrit. Daarna trekken we van Valkenburg naar de Belgische Ardennen.

Een mix tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, het moed de burger moed geven. En de Belgische fans al helemaal. Diverse analisten kirden al meteen dat er liefst zes ritten zijn die Lotte Kopecky perfect op het lijf geschreven moeten zijn.

© photonews

Maar van 10 tot 14 januari zijn we ook al eens in Nederland, deze keer voor het EK baanwielrennen in Apeldoorn. En ook dat kan van enorm groot belang zijn voor Lotte Kopecky en bij uitbreiding de Belgische selectie - ook bij de mannen.

Kopecky zelf weet op dit moment nog niet zeker of ze vol voor de Tour de France wil gaan, want er zijn ook de ... Olympische Spelen. Op 4 augustus rijdt ze de Olympische wegrit met ambities in Parijs, op 9 augustus volgt mogelijk een ploegkoers en op 11 augustus een afsluitende en zwaar omnium. En dus is de vraag wat ze gaat doen.

Dan toch een Olympische ploegkoers?

Deze week krijgen we mogelijk al wat extra inzicht in de zaak. Als ze op het EK in Apeldoorn opnieuw Europese truien kan pakken, lijkt ze eens te meer ook kandidate in Parijs op eremetaal. In het altijd lastige Omnium sowieso, waar Kopecky naar eigen zeggen mikt op het podium in Nederland.

© photonews

Maar wie weet ook in de ploegkoers. Een terugkeer van Shari Bossuyt is op dit moment nog niet aan de orde, dus is het uitkijken wat Kopecky aan de zijde van de piepjonge Katrijn De Clercq (21) allemaal kan uitvlooien. Een goed resultaat zou de deur richting ploegkoers op de Olympische Spelen ook weer wat openwrikken. En anders kan het voor duidelijkheid zorgen.

En bij de mannen?

En ook bij de mannen zal mogelijk een interessante knoop worden doorgehakt. Het viertal van de ploegenachtervolging mag nog eens laten zien hoe dicht of hoe veraf ze nog verwijderd zijn van de Europese top.

Een goed resultaat zou van belang kunnen zijn om te beslissen welke vier baanwielrenners naar Parijs mogen bij de mannen. Als de resultaten tegenvallen, dan lijken de mannen van en rond de ploegkoers de mannen van De Ketele te gaan worden. Even Apeldoorn bellen en kijken wat er gebeuren zal?