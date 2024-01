Fabio Jakobsen doet boekje open over zijn vertrek bij Soudal Quick-Step

Fabio Jakobsen rijdt dit jaar niet meer voor Soudal Quick-Step. Het vertrek bij de ploeg van Patrick Lefevere was dan ook met pijn in het hart.

Na zes jaar heeft de Nederlander Fabio Jakobsen de deur achter zich dichtgetrokken bij Soudal Quick-Step. In die zes jaar is er ontzettend veel gebeurd, waardoor elkaar loslaten voor beide partijen bijzonder moeilijk was.

"De ploeg voelde als familie, na alles wat we samen hebben doorgemaakt. De overwinningen, maar ook de diepe dalen (zijn doodsmak in Polen, nvdr.)", zegt Jakobsen bij Het Nieuwsblad.

Remco Evenepoel naar de Tour

Na zijn val in Polen kreeg Jakobsen van Lefevere de kans om opnieuw wielrenner te worden en bij de ploeg te blijven. Dat lukte en Jakobsen won vorig jaar ook een rit in de Tour. Maar blijven kon door plaatsgebrek en budget niet meer.

"Logisch. Remco gaat naar de Tour en ik ben op een punt in mijn carrière waar ik ook naar de Tour moet willen gaan. Ik kan me niet verzoenen met plaats twee. Blijven was geen optie", zegt de Nederlander nog.