Paul Herygers noemt verrassende naam voor het BK veldrijden: "Hou hem maar in de gaten"

Komende zondag staat in Meulebeke het Belgisch kampioenschap op het programma. Bij de mannen is een favoriet zoeken moeilijk.

Zonder Wout van Aert en een andere echt uitgesproken favoriet voor de tricolore, lijkt het dit jaar opnieuw een razend spannend Belgisch kampioenschap te worden bij de mannen.

Paul Herygers heeft wel een verdiende winnaar in zijn hoofd. "Als je zijn seizoen overloopt, dan heeft Eli recht op die nationale titel. Zijn seizoen is misschien al geslaagd, maar de Belgische trui heeft hij nog nooit mogen dragen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Gianni Vermeersch als outsider?

Er zijn ook nog andere favorieten zoals uittredend Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck, die de voorbije week allebei wat boven water kwamen. Maar Herygers ziet ook Gianni Vermeersch als outsider.

“Hou die zeker maar in de gaten. Die heeft geweldige uitslagen bij elkaar gereden. Hij is beter aan het crossen dan de vorige jaren, ik had hem bijna opgegeven als crosser. Hij gaat meedoen voor de titel, al denk ik nog altijd dat de crossers de bovenhand zullen nemen.”