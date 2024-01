Wout van Aert krijgt er stevig van langs van Belgische wielerlegendes

Wout van Aert krijgt als Belgische topper heel wat kritiek. Nu doen ook Rik Van Looy en Tom Boonen weer hun duit in het zakje.

"Hij is al 29 jaar. Zijn tijd begint te korten", zei Rik Van Looy tijdens zijn jubileumprogramma 'Rik 90'. "Als hij nu al 5 klassiekers gewonnen had, dan was zijn carrière geslaagd. Ze moeten hem niet afbreken, want het is nu zo.

"Ik wil hem ook niet kwetsen, maar als je de waarheid zegt, kwets je soms mensen", probeert Van Looy zich toch enigszins in te houden. "Maar ja, met een concurrent als Van der Poel..."

Giro d'Italia

Dat Van Aert dit jaar voor de Giro kiest in plaats van de Tour, begrijpt Van Looy ook niet goed. "Wat gaat hij nu in de Ronde van Italië doen? Een rit winnen? Wat heb je daar aan? Je moet de Giro niet rijden als je zo'n grote coureur bent. Hij moet maken dat hij klassiekers wint."

Tom Boonen vulde aan. "Voor wat en voor wie rijdt hij steeds die Tour de France? Hij beseft niet dat hij nog maar 4 à 5 goede jaren heeft. En die kansen gaan voorbij, die komen niet meer terug. En dan in de Tour nog eens gaan uitmelken. Allemaal mooi, maar je wint er niets mee."