Bart Wellens over Wout van Aert: "Dat zei hij over Mathieu van der Poel"

Wout van Aert is ondertussen opnieuw in Spanje om zich voor te bereiden op het nieuwe wegseizoen. In het veld kon hij Mathieu van der Poel weinig in de weg leggen.

De hele veldritwereld kijkt met open mond naar de prestaties van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen boekte al tien zeges op rij en lijkt op weg naar zijn zesde wereldtitel in het veld. "In Baal stond ik in de materiaalpost en daar zag je hem gewoon driftend een bocht nemen waar de rest in de problemen kwam", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Ook Wout van Aert was onder de indruk van de wereldkampioen. "Ik sprak onlangs nog met Van Aert en die zei dat hij niet méér kon doen dan de schade beperken en hem een paar ronden volgen". Het basistempo van de wereldkampioen was gewoon te hoog voor de rest. Compleet veldrijder Wellens schuwt ook de grote woorden niet als het over Van der Poel gaat. Volgens de ex-wereldkampioen is Van der Poel de compleetste crosser die hij al bezig heeft gezien. En dat trekt de Nederlander nog eens door naar de weg.