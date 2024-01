BORA-hansgrohe helemaal klaar om Visma Lease A Bike een hak te zetten

BORA-hansgrohe gaf tijdens de teamstage in Mallorca een persconferentie over het wielerjaar 2024. De verwachtingen zijn heel erg groot.

BORA-hansgrohe pakte uit met de komst van Primoz Roglic en het doel voor 2024 mag heel erg duidelijk zijn. Na zijn vertrek bij Jumbo Visma moet de Sloveen de Tour de France winnen.

“Wij gaan met een duidelijke leider naar de Tour”, zegt ploegleider Rolf Aldag. “We hebben al de Giro gewonnen, de Tour is de volgende logische stap. Met Primoz hebben we de perfecte man in huis. Hij was al eens tweede, natuurlijk wil hij nog een trede hoger.”

Roglic won ook al drie keer de Vuelta en heeft er vertrouwen in om in Nice als winnaar van de Ronde van Frankrijk te staan. “Wij hebben een duidelijk doel, en daar werken wij hard voor. Het is nu aan ons om het plan tot uitvoering te brengen.”

Uitdagers zijn Jonas Vingegaard (winnaar in 2022 en 2023) en Tadej Pogacar (winnaar in 2020 en 2021). Aldag ziet ondanks de grote tegenstand kansen. “Jonas en Tadej hebben allebei twee keer gewonnen, wij nog niet. Wat drijft jou om 's morgens uit bed te stappen? Dingen die je nog niet bereikt hebt. Wij blijven nu nog wat onder de radar en daarom zijn we om welke reden dan ook nog wat de underdog. Dat willen we gebruiken.”