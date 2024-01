Hoe Mathieu van der Poel stoppen? "Hem elke ronde in de roos laten fluimen en een strafronde als hij mist"

Matthieu van der Poel is bezig aan een geweldige reeks. Tien op tien in de cross deze winter en niemand die hem van een zoveelste wereldtitel lijkt te gaan houden. De 14 op 14 komt dichterbij, iedereen zit stilaan met de handen in het haar.

De cijfers van Mathieu van der Poel zijn ronduit indrukwekkend. Niemand die er ondertussen nog aan durft te twijfelen dat hij veertien op veertien gaat pakken dit seizoen in de cross. En zelfs de concurrenten zijn ondertussen stilaan duidelijk in hun bewoordingen dat ze eigenlijk voor de tweede plaats rijden.

De commentatoren en analisten maken in hun pronostieken van een cross ook al pronostieken enkel voor de tweede plaats, omdat de winnaar (zo goed als) vastligt. Het zegt veel over de dominantie van MvdP en dat zien ook de columnisten.

Thijs Zonneveld komt met een paar grappige manieren om Mathieu van der Poel tegen te houden

Thijs Zonneveld is in zijn column voor het Algemeen Dagblad ook duidelijk dat Mathieu van der Poel niet te verslaan is. En dus komt hij met een paar leuke manieren om hem alsnog van een overwinning te houden - met de nodige kwinkslagen uiteraard.

"Hoe we de cross weer spannend maken? Omroepen dat de Lamborghini van Van der Poel wordt weggesleept. Of we doen iets zoals in het biathlon: dat ie elke ronde in de roos moet fluimen – en een strafronde als ie mist."