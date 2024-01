Onverbiddelijke Patrick Lefevere kent geen genade: "Zij worden uit de ploeg gezet"

Soudal Quick-Step leek enkele maanden geleden nog te fuseren met Jumbo-Visma. Maar die sprong uiteindelijk af en de twee ploegen gaan nog altijd apart verder.

Na het EK wielrennen in Drenthe eind september lekte uit dat Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step al enige tijd een fusie tussen de twee ploegen aan het bekokstoven waren. Die fusie zou er zelf dit jaar al moeten komen.

Uiteindelijk ging de fusie niet door en vond Jumbo-Visma met Lease a Bike een nieuwe sponsor. Bij Soudal Quick-Step bleef alles hetzelfde, maar toch leek het wat sporen te hebben nagelaten bij de ploeg.

Fusie is afgesloten hoofdstuk

Volgens Patrick Lefevere is dat echter niet het geval. "De toekomst zal het uitwijzen, maar mensen die dat niet achter zich kunnen laten, die moeten maar vertrekken", stelt hij klaar en duidelijk bij Het Nieuwsblad.

Tijdens de week van de Ronde van Lombardije (toen de fusie afsprong, nvdr.) is er een teammeeting geweest op de bus. Toen is volgens Lefevere alles op tafel gegooid. Maar het verhaal was wel afgelopen toen ze van de bus stapten.

En voor wie het verhaal toch niet afgelopen is, herhaalt Lefevere nog eens wat hij zal doen. "Dan zet ik de renners in kwestie uit de ploeg. Zonder twijfel, het mag zijn wie het is."