Opnieuw geen echte Milaan-Sanremo dit jaar, overschrijdt eerste Monument weer de magische grens?

Milaan-Sanremo gaat dit jaar opnieuw niet van start in Milaan. Het eerste Monument van het jaar wijkt opnieuw uit.

De start van Milaan-Sanremo werd vorig jaar al verlegd van Milaan zelf naar Abbiategrasso, 20 kilometer ten westen van Milaan. Toen werd het eerste Monument van het jaar zo'n 294 kilometer lang.

Dit jaar zou er volgens HLN opnieuw niet gestart worden in Milaan zelf, maar wel in Pavia, een stadje van 80.000 inwoners dat 35 kilometer ten zuiden van Milaan ligt. En dat kan zo zijn gevolgen hebben.

Daardoor zou de 294 kilometer van vorig jaar overschreden kunnen worden, waardoor de koers opnieuw wat langer wordt. Een tocht van meer dan 300 kilometer zou dus niet uitgesloten zijn.

Van Aert wint na 305 kilometer in 2020

In de 21ste eeuw gebeurde dat nog maar één keer, in 2020. Wout van Aert was in augustus toen de beste na 305 kilometer. Hij klopte toen Julian Alaphilippe in de sprint, tot nu toe zijn enige overwinning in een Monument.