BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Remco Evenepoel: "Niet relevant"

Remco Evenepoel trekt dit jaar voor het eerst naar de Tour, ook Primoz Roglic gaat nog eens voluit zijn kans. Al komen de twee elkaar al een paar keer eerder tegen.

Voor Remco Evenepoel en Primoz Roglic wordt Frankrijk de belangrijkste bestemming in 2024. De Tour de France wordt voor de twee kopmannen de voornaamste wedstrijd van het jaar.

Al komen ze elkaar al drie keer eerder tegen dit jaar. In Parijs-Nice (03/03-10/03), de Ronde van het Baskenland (01/04-06/04) en de Dauphiné (02/06-09/06). Wordt het drie keer een strijd tussen de twee?

Bij BORA-hansgrohe houden ze echter afzijdig. "Niet relevant. Wij gaan Primoz niet uitwringen om hem hier of daar een rit of een klassement te winnen", zegt sportieve baas Rolf Aldag bij HLN.

Zwakte bij Evenepoel

"Alleen de Tour telt", zegt Aldag nog. Daar wordt de concurrentie met Vingegaard, Pogacar en Evenepoel groot. Al zien de Duitser zwakke plekken bij de drie. "Bij Pogacar is de vraag hoe fris hij zal zijn na de Giro. Vingegaard is de meest complete, maar ook hij heeft zwakke plekken."

Ook bij Evenepoel zien ze zwakte. "We weten dat we aan Evenepoel niet kunnen raken in de tijdritten, maar in de bergen heeft hij soms mindere dagen", klinkt het nog.