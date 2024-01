Dan weet hij al hoe laat het is: Remco Evenepoel kruist al belangrijke afspraak tegen concurrent Tour de France aan

Remco Evenepoel gaat dus voor het eerst de Tour de France rijden. De concurrenten die hij daar zal tegenkomen zijn niet min.

U weet ongetwijfeld naar welke namen ze luisteren: Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic. Dat zijn de absolute kleppers en dan zijn er nog wel een reeks andere klassementsmannen om mee rekening te houden. Het is misschien wel aangewezen dat Evenepoel voor de Tour al zich meet met één van die groten.

Dat gaat ook effectief gebeuren. Inmiddels is ook het programma van Primoz Roglic grotendeels bekend. Ook Parijs-Nice staat daar op. Remco Evenepoel gaat eveneens meedoen aan de Koers naar de Zon. Daar krijgen we dus al een clash Evenepoel-Roglic te zien, mogelijk een voorbode op wat later volgt in de Tour de France.

© photonews

Voor beiden betekent het een ander plan als in 2023. Roglic reed vorig jaar immers Tirreno-Adriatico, maar schreef Parijs-Nice wel al op zijn palmares in 2022. Remco Evenepoel gaat zich dit jaar dan weer voor het eerst wagen aan rittenkoersen op Franse bodem. Parijs-Nice begint op 3 maart en eindigt een week later op 10 maart.