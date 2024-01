Merijn Zeeman over Wout van Aert: "We konden het allemaal zien"

Wout van Aert rijdt dit seizoen nog één veldrit en verlegt daarna de focus op de weg. En ook daar maakt hij nieuwe keuzes.

De eerste nieuwe keuze op de weg is het begin van zijn seizoen. Voor het eerst rijdt Van Aert nog koersen voor het Belgische openingsweekend. Zo rijdt Van Aert de Clasica Almeria (1A/02), de Clasica Jaen (12/02) en de Ronde van de Algarve (14/02-18/02).

Daarna rijdt Van Aert maar liefst zeven klassiekers, waarvan liefst zes in Vlaanderen. De Italiaanse klassiekers Strade Bianche en Milaan-Sanremo slaat Van Aert over. Maar dat maakt hij goed door voor het eerst de Giro te rijden.

Aangepast programma

De Tour slaat Van Aert na vijf deelnames op rij over. En dat heeft zo zijn redenen, stelt sportief manager Merijn Zeeman. "Hoe gaan we het maximale uit hem halen? Dat was door een ander programma aan te bieden", zegt hij bij In het Wiel.

"Dat hij weer wordt uitgedaagd en iets gaat doen wat hij niet eerder heeft gedaan. We konden allemaal zien dat hij iets anders moest gaan doen om die sprong te maken", stelt de sportief manager nog.