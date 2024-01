Vragen rond capaciteiten én zware uithaal naar communicatie Evenepoel: "Remco heeft niet het recht om zo te spreken"

Met kritiek omgaan is Remco Evenepoel ondertussen wel gewend. Gelukkig, want of hij de capaciteiten heeft om de Tour te winnen, daar zijn de meningen over verdeeld.

Bij Cyclism'Actu heeft is die vraag ook voorgelegd aan de Fransman Cyrille Guimard. "Gelooft hij zelf dat hij kan winnen? Hij heeft gezegd dat hij hoopt om in de top 5 te eindigen", merkt de gewezen renner en ploegleider op. "Gaat hij de Belgische Gaudu worden? Het spijt me, maar Remco heeft niet het recht om zo te spreken." Met zijn status van voormalig wereldkampioen wordt Evenepoel geacht om hoger te mikken. "Hij was goed voorbereid, ofwel heeft hij een aantal dingen goed begrepen." Het is misschien ook gewoon realistisch om niet enkel vrede te nemen met het allerhoogste. © photonews Bij Guimard is de twijfel alleszins toegenomen of Evenepoel de Tour kan winnen. "Momenteel - en dit is wat in tegenstelling tot wat ik twee tot vier jaar geleden - heeft hij niet de middelen om een grote ronde te winnen. Zoals ik hem vorig jaar in de Ronde van Spanje bezig zag, kan hij niet meestrijden met Pogacar en Vingegaard."