Wout van Aert speelt alweer voor rolmodel en zorgt voor onvergetelijke herinnering: "Heel speciaal"

Als Wout van Aert de functie van rolmodel op zich kan nemen, zal hij dat niet laten. Een herinnering om te koesteren, die heeft Van Aert al aan een nieuwe ploegmaat bezorgd.

Bij Visma-Lease a Bike is Ben Tulett één van de nieuwe gezichten. De 22-jarige Brit heeft de vertrouwde omgeving bij INEOS ingeruild om bij die andere topploeg een contract voor twee jaar te tekenen. En dus om aan de zijde te rijden van ene Wout van Aert.

© photonews

Dat is zijn grote voorbeeld, laat Tulett weten in een gesprek bij In De Leiderstrui. "Ik heb een speciaal welkom gekregen, waarbij ik een shirt kreeg overhandigd van mijn rolmodel Wout. Heel speciaal, dat ga ik de rest van mijn leven niet meer vergeten."

De nieuwkomer bij Visma-Lease a Bike heeft een veldritverleden, ze hebben dus meteen iets om over te praten. "Wout komt uit de cross, dus ik ben met hem opgegroeid. Het was leuk om tijd met hem door te brengen, ik kan veel van hem leren in de toekomst."