Alle wielerfans zeggen hetzelfde na dopingschorsing voor Shari Bossuyt, ook Toon Aerts spreekt zich uit

Begin december kreeg Bossuyt al een schorsingsvoorstel van twee jaar van het Franse antidopingagentschap nadat ze in maart vorig jaar werd betrapt op letrozole metabolite. Bossuyt wil ook niet meer in beroep gaan.

Bossuyt ziet zo haar droom van de Olympische Spelen aan zich voorbij gaan en staat nog zeker tot het voorjaar van 2025 aan de kant. Het doet sterk denken aan de zaak van Toon Aerts, die zijn schorsing half februari ziet aflopen.

Aerts reageerde ook al op het statement van Bossuyt op haar sociale media en stak Bossuyt een hart onder de riem. "Zo oneerlijk! Maar ooit geeft men ons gelijk! Stay strong, Shari."

Ook andere wielerfans spraken hun ongenoegen uit over de schorsing voor Bossuyt. Vooral de oneerlijkheid van de procedure is voor veel wielerfans dan ook een doorn in het oog. Maar er is ook veel steun voor Bossuyt.

F*ck this sh*t!!!! 😡

Thank you everyone for ruining @BossuytS dream, NOT! 😤



Keep on going Shari, I and many others believe (in) you! 🫶🥹#JusticeforShari#TeamShari https://t.co/IOPknI5wgX