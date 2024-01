Belgische UCI-topman haalt uit naar ploegleiders en analisten in het veldrijden: "Frustrerend"

De UCI is aan het onderzoeken hoe het de Wereldbeker en het veldrijden in zijn geheel kan hervormen. Maar ondertussen komt er wel vanuit alle hoeken kritiek.

Na het afzeggen van Thibau Nys voor de Wereldbeker in Dendermonde en de dreigementen van UCI-voorzitter David Lappartient, kwam de discussie over de kalender in het veldrijden opnieuw helemaal op gang.

Onder meer de Wereldbeker, die nu voor het derde seizoen meer dan tien manches telt, moet het ontgelden. Er zouden te veel manches zijn, waardoor crossers wel keuzes moeten maken en manches schrappen.

Kritiek eigen aan het veldrijden

Er kwam veel kritiek van renners, ploegen en analisten op de kalender in het veldrijden. Volgens de Belgische topman bij de UCI en Directeur Sport, Peter Van den Abeele, is dat echter altijd zo geweest in het veldrijden.

"Toch zijn er in dat kleine wereldje altijd mensen die hun opinie proberen mee te geven. Vaak zonder gefundeerde argumenten. Dat is frustrerend", zegt Van den Abeele bij WielerFlits.

"Als je dan later samen aan tafel zit met diezelfde mensen, dan zeggen ze: maar dat was zo toch niet bedoeld. Maar intussen escaleert de boel wel in de media", is Van den Abeele nog scherp.