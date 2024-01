Slechts acht Belgen maken de oversteek naar Australië voor eerste koers van het jaar

Maandagnacht gaat in Australië de eerste WorldTour-koers van het jaar van start met de Tour Down Under. Onder meer acht Belgen komen aan de start.

Komend week staat het BK veldrijden op het programma, maar aan de andere kant van de wereld wordt volgende week de eerste wegkoers in de WorldTour al gereden met de Tour Down Under. Met Soudal Quick-Step, Intermarché-Wanty en Alpecin-Deceuninck komen er drie Belgische teams aan de start, Lotto Dstny maakt de oversteek dus niet naar Australië. Er komen ook acht Belgen aan de start. Soudal Quick-Step neemt met Pieter Serry en Gil Gelders, die zijn debuut maakt voor de profploeg, twee Belgen mee. Zij zullen wellicht in dienst rijden van kopmannen Alaphilippe en Pedersen. Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) rijdt dan weer zijn eerste koers sinds zijn val en heupbreuk in de Vuelta. Laurens Huys (Arkéa-B&B Hotels) en Stan Van Tricht (Alpecin-Deceuninck) maken hun debuut voor hun team. Tom Paquot is de enige Belg bij het Waalse Intermarché-Wanty, terwijl nieuwkomer Milan Fretin en Piet Allegaert zijn de Belgen bij Cofidis.