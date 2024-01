Bondscoach Vanthourenhout heeft bijzonder mooie woorden klaar voor Sanne Cant

Sanne Cant pakte Meulebeke haar 15de Belgische titel op rij in het veldrijden. Bondscoach Sven Vanthourenhout sprak zijn bewondering uit voor haar.

Met 15 nationale titels op rij evenaarde Sanne Cant het record van de Amerikaanse Katie Compton. Ze schrijft daarmee opnieuw een stukje geschiedenis en Cant kan met recht en rede ook de beste Belgische veldrijdster ooit genoemd worden.

Veel betekent voor België

Bondscoach Sven Vanthourenhout sprak nog eens zijn bewondering uit voor de carrière die Cant tot nu toe al bijeen heeft gefietst. "Met Sanne hebben we iemand die bijzonder veel betekent heeft voor onze federatie", zei hij bij Sporza.

"Ik heb het ook eerder al aangehaald, Sanne Cant is niet alleen 15 keer nationaal kampioen geworden, maar ook drie keer wereldkampioen. De laatste (in 2019, nvdr.) tegen de kleppers die het vandaag nog altijd meedoen."

"Een en al bewondering dus voor haar. Uit naam van de federatie wil ik nu al dankjewel zeggen", zei de bondscoach nog. Voor Cant was het wellicht haar laatste BK, volgend jaar wil ze na het veldritseizoen stoppen.