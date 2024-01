Michael Vanthourenhout komt met vreemde uitspraken over Eli Iserbyt

Michael Vanthourenhout heeft zijn grote prijs dit seizoen al gepakt in het veldrijden. Maar een BK winnen, dat mag er nog altijd bij.

Michael Vanthourenhout werd in het Franse Pontchâteau begin november Europees kampioen veldrijden. De West-Vlaming staat er altijd op grote kampioenschappen.

Het is uitkijken of dat ook zondag in Meulebeke op het Belgisch kampioenschap weer zo is. “Ik ga er ook vanuit dat ik klaar ben voor de titelstrijd”, bevestigt Vanthourenhout aan Gazet van Antwerpen.

Het EK won hij met een helpende hand van Iserbyt. “Links en rechts wordt geopperd dat het misschien tijd is om iets terug te doen voor Eli die zich in Pontchâteau de ideale ploegmaat toonde. Maar zo werkt het niet in de cross.”

Toch wil Vanthourenhout wel iets terugdoen voor zijn ploegmaat, maar dan wel gekoppeld aan de voorwaarde dat hij zelf niet kan winnen.

“Als Eli in Pontchâteau zelf goed was geweest, zou hij zeker ook geprobeerd hebben te winnen”, klinkt het nogal vreemd. “Voel ik zondag dat het niets voor mij wordt, dan ga ik er wel alles aan doen om Eli in die Belgische trui te krijgen. Maar ik start in eerste instantie met de bedoeling om zelf voor die trui te gaan.”