Patrick Lefevere schuwt de grote woorden niet over toptalent: "Zoals Tom Boonen"

Soudal Quick-Step verwelkomt dit jaar heel wat nieuwkomers. Daarbij onder meer de Amerikaan Luke Lamperti.

Lamperti (21) komt over van het Britse Trinity en tekende een contract van twee jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere. De ploegmanager is dan ook zeer te spreken van het Amerikaanse toptalent.

"Kijk maar uit naar 'The American Guy'", zegt hij bij Cyclingnews. "Als ik het me goed herinner is ook Tom Boonen gestart als sprinter en eindigde hij als klassieke renner. Ook Johan Museeuw was sprinter bij Lotto en werd bij ons een klassieke renner. Ik denk dat Luke hetzelfde parcours kan afleggen."

"Ik zou niet zeggen dat ik de pure, pure kracht van de grote sprinters heb, dus de Klassiekers zouden in de toekomst wat meer bij mij kunnen passen. Maar dit jaar zullen we nog veel meer te weten komen", zegt Lamperti zelf.

Boonen in zijn topperiode heeft Lamperti niet meer meegemaakt, hij was van een andere superster. "Toen ik wielrennen begon te volgen, was Sagan de absolute topper. Hij is zelfs eens voorbij mijn huis gereden, vanaf dat moment was ik fan."

"Ik hield van de manier waarop hij racete en van alles wat hij deed in het wielrennen en voor de sport. Dat hij stopt met racen het jaar voordat ik als prof begon, is jammer. Ik heb altijd al met hem willen racen, maar ik ken hem een beetje."

Er is ook een link door Sagan en Lamperti, want het Amerikaanse fietsmerk Specialized gelooft in het potentieel van Lamperti. Peter Sagan was de voorbije jaren het grote uithangbord van Specialized.