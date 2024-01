BORA-hansgrohe wijst Visma-Lease a Bike met de vinger: "Stop daarmee"

BORA-hansgrohe haalde deze winter Primoz Roglic binnen, hij vertrok na acht jaar bij Visma-Lease a Bike. En daar lijken ze het toch nog moeilijk mee te hebben.

Primoz Roglic was een van de uithangborden van de Nederlandse ploeg, samen met Dylan Groenewegen. De Nederlander vertrok al in 2022, dit jaar was het dus de beurt aan Roglic. Opnieuw een boegbeeld dat vertrok dus.

Roglic was een veelwinnaar, hij won maar liefst 74 keer in het shirt van Jumbo-Visma. Met drie eindzeges in de Vuelta, een eindzege in de Giro en ook Luik-Bastenaken-Luik was de Sloveen bijzonder succesvol.

Complimentjes Visma-Lease a Bike

Bij Visma-Lease a Bike spreken ze nog altijd met bijzonder veel respect over Roglic. Iets waar ze bij BORA-hansgrohe stilaan genoeg van hebben. "Ze proberen Primoz aan hun zijde te houden, door hem veel complimenten te geven", zegt sportieve baas Rolf Aldag bij In de Leiderstrui.

"Dat is nu geschiedenis, Primoz is nu hier. En Visma-Lease a Bike, UAE Team Emirates en INEOS Grenadiers zijn onze tegenstanders. Er is veel respect, maar we gaan geen vriendschappen bouwen", aldus Aldag.