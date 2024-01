Volledig weggezakt in de laatste ronde: Thibau Nys komt met duidelijke verklaring

Thibau Nys deed op het BK veldrijden lang mee voor een medaille. Maar in de laatste ronde was hij volledig leeg en zakte nog weg naar de zesde plaats.

Samen met Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Joran Wyseure was Thibau Nys de sterkste in koers. Maar achteraf moest hij toegeven dat hij niet zijn beste dag had. "Ik had al van in het begin niet echt een top gevoel."

"Maar ik heb dat nog gehad en heb geprobeerd om te blijven vechten. Maar als er dan een versnelling hoger werd geschakeld, dan kan ik niet meer volgen. Dat is jammer", zei Nys. Hij zag ook een medaille uit zijn handen glippen.

Nys zakte in de slotronde nog weg van plaats vier naar plaats zes. "In de laatste ronde liep ik echt helemaal leeg. Het leek er lange tijd op dat ik nog 4e ging worden, maar ik had gewoon niets meer over. Ik was volledig leeg."

Emotioneel na zege vriend Wuyts

Nys onderbrak zijn interview nog even om zijn vriend Mathijs Wuyts te feliciteren met zijn Belgische titel voor clubrenners zonder elitecontract.

De jonge Nys was dan ook bijzonder emotioneel door de zege van Wuyts. "Ik vind het mooi voor hem. We zijn er al zo lang over bezig. Dit is even mooi als zelf winnen", zei Nys nog.