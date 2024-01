Klare taal bij superfan Peter Sagan: "Wout van Aert is niet geliefd bij de Slovaken, we weten allemaal waarom"

We zullen Peter Sagan en Wout van Aert niet meer in mekaars buurt zien opduiken in wegwedstrijden. Misschien maar goed ook.

Tussen Sagan en Van Aert zit een haar in de boter sinds een incident tijdens een sprint in de Tour de France van 2022. De Slovaak heeft al meermaals uitgesproken dat hij excuses verwacht van Van Aert, maar die zijn er tot op heden nog niet gekomen en lijken ook niet meteen in de maak.

Die achtergrond is nog eens aan bod gekomen tijdens een interview van Lukáš Ronald Lukács, de Moldaviër die er een fanpagina over Sagan, een fietsblog en een populair X-account op nahoudt. Bij Sportweb - Pravda gaan ze daar dieper op in en vroegen ze hem naar het grootste rolmodel in het wielrennen.

POGACAR EN VAN DER POEL ROLMODELLEN

"Ofwel Tadej Pogacar, ofwel Mathieu van der Poel", is zijn antwoord. "Wout van Aert is niet geliefd, zeker niet bij de Slovaken. We weten allemaal waarom, nietwaar? (lacht) Maar ik respecteer hem zoals praktisch het hele peloton."