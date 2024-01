Spurtbom Bennett na Quick-Step en BORA nog op zoek naar revival en krijgt hulp van sterke klassieke renner

Herinnert u zich nog dat Sam Bennett het mooie weer maakte bij Quick-Step? Sinds zijn vertrek is het heel wat minder, maar de jacht op een revival gaat gewoon door. Misschien kan Edvald Boasson Hagen hem daar mee helpen.

Sam Bennett reed in 2020 en 2021 voor de Wolfpack, dat toen onder de naam Deceuninck-Quick-Step bekend stond in het peloton. Het kwam tot een breuk met Lefevere en een terugkeer naar BORA-hansgrohe was niet de verhoopte oplossing voor de Ier.

Op zijn 33ste krijgt Bennett een nieuwe kans bij Decathlon AG2R en die ploeg heeft nu ook nog de 36-jarige Edvald Boasson Hagen binnengehaald. "Zijn missie is heel duidelijk", zegt Vincent Lavenu. "Hij komt de klassieke kern versterken, maar kan ook de sprinttrein voor Sam Bennett leiden in de laatste kilometers."

Nous sommes heureux d'officialiser l’arrivée de notre 30e coureur : Edvald Boasson Hagen. Le coureur norvégien a signé pour une saison 🖋️



We are pleased to announce the arrival of our 30th rider: Edvald Boasson Hagen. The Norwegian has penned a… pic.twitter.com/JP3CICyn9H — DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@decathlonAG2RLM) January 15, 2024

Met winst in de Cyclassics in Hamburg en Gent-Wevelgem en een vijfde plaats in Parijs-Roubaix zijn de adelbrieven op het cv van Boasson Hagen niet mis. Al dateren zijn betere prestaties in de klassiekers ondertussen al wel van een aantal jaar geleden.