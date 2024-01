Mario De Clercq onthult twee redenen waarom Eli Iserbyt dit keer wél won op het BK

Eli Iserbyt pakte zondag zijn eerste Belgische titel in het veld. Mario De Clercq weet waarom het nu wel eens lukte.

Bij zijn achtste deelname was het eindelijk prijs voor Eli Iserbyt op het Belgisch kampioenschap. De voorbije jaren zat het vaak tegen, dat bewijzen zijn drie opgaves de voorbije jaren. Iserbyt pakte ook nog maar één medaille.

Maar Iserbyt is wel de man van de regelmaat. Sinds hij in 2019-2020 definitief de overstap maakte naar de profs, won hij telkens minstens één klassement. Dit seizoen heeft Iserbyt alweer de eindzege in de Superprestige binnen.

Ziekte kwam op ideale moment

En daardoor lukte pieken naar de kampioenschappen niet altijd voor Iserbyt. Maar volgens mentor Mario De Clercq was dat niet alleen wat Iserbyt tegenhield. "Ook al omdat er met Van Aert de voorbije jaren een tegenstander van formaat stond", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens De Clercq kwam de ziekte rond Nieuwjaar dan ook op het ideale moment voor Iserbyt. Al was hij daar zelf niet van overtuigd. "In die mate dat ik twee dagen voor Zonhoven met hem nog speciaal naar het Kluisbos ben getrokken omdat hij het goede gevoel terug wilde vinden."

En ook het parcours hielp Iserbyt. Tijdens de verkenning op woensdag was het nog helemaal bevroren, afgelopen zondag was het een modderpoel door de dooi. "Op de hard bevroren ondergrond van afgelopen woensdag zou hij kansloos geweest zijn."