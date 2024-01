Merijn Zeeman pakt uit met straffe uitspraak over Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Wout van Aert zal op de één of andere manier toch voorbij Mathieu van der Poel moeten, als hij zijn grote doelen op de weg wil verwezenlijken. Dat is net waar Van Aert het moeilijk mee lijkt te hebben.

De onderlinge waardeverhoudingen zijn Merijn Zeeman voorgeschoteld tijdens de podcast In Het Wiel. Beiden zijn natuurlijk absolute kanjers, maar op de cruciale afspraken heeft Van der Poel het vorig jaar telkens gehaald van Van Aert. Of het nu op het WK veldrijden, Parijs-Roubaix of het WK op de weg was.

"Op die momenten die je nu aanhaalt wel. Er zijn ook momenten geweest dat het andersom was. In de Tour de France bijvoorbeeld was Wout veel beter dan Mathieu", heeft de sportief directeur van Visma-Lease a Bike het geloof in zijn renner nog zeker niet opgegeven.

© photonews

Integendeel, Zeeman gaat zelfs nog een stapje verder. "Ik ben ervan overtuigd dat Wout in een fifty-fifty situatie Van der Poel kan kloppen." Het is al lang geleden dat dit nog eens gebeurde, maar het kamp-Van Aert blijft dus vol goede moed.