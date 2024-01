Paul Herygers zag opnieuw grote teleurstelling op het BK: "Hij loopt wat verloren"

Voor het BK veldrijden werden er vier favorieten naar voor geschoven, maar uiteindelijk kon één van de vier die verwachtingen niet inlossen. En opnieuw was het Laurens Sweeck.

Samen met Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Thibau Nys was Laurens Sweeck een van de favorieten voor de Belgische driekleur. Sweeck begon wel goed, maar zakte snel weg en werd uiteindelijk achtste.

Ook een dag later in Otegem ging het niet veel beter voor Sweeck, met een 11de plaats. Het contrast met vorig seizoen, toen Sweeck acht keer won, is groot. Maar zijn teller staat dit seizoen nog altijd op nul.

Seizoen snel vergeten

"Hij loopt wat verloren", stelt Paul Herygers bij Lambert & Albert. "Maar toch zijn er twee uitslagen waarvan je dacht dat hij de weg wel zou terugvinden. In Dublin was hij tweede en had hij eigenlijk moeten winnen en in Zonhoven, waar hij vierde werd net voor het BK."

"Maar hij moet dat vergeten, dit seizoen. Gewoon een rotwinter", zei Herygers nog. Niels Albert vulde nog aan. "Iedereen maakt dat wel eens mee en het is ook niet erg om wat minder te zijn. Maar het is wat het is."