Evenepoel ontsnapte, ploegmaat Pogacar heeft veel minder geluk: "Ik zou niet weten"

De Nederlander Sjoerd Bax kwam samen met Remco Evenepoel ten val in de Ronde van Lombardije. Maar de Nederlander ligt nog altijd in de lappenmand.

Vroeg in de wedstrijd kwam Remco Evenepoel vorig jaar in oktober ten val. Evenepoel liep enkel schaafwonden op en kon uiteindelijk verder rijden. Meedoen voor de zege lukte niet, Evenepoel werd 9de.

Ook de Nederlander Sjoerd Bax was dus bij die val betrokken, maar de schade bij hem was veel groter. Met een heupbreuk werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij dezelfde avond nog geopereerd werd.

"Ik heb toen een pin in m’n heup gekregen en die zit er nog steeds in. Bij de operatie sneden ze wat spieren door om erbij te komen en dan hamerden ze een pin in het bot", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Terugkeer nog onzeker

Vier weken liep Bax met twee krukken, daarna met één. Ook fietsen mocht alweer, al mocht Bax nog geen kracht zetten. "En dat gaat nog steeds niet helemaal, net als diep zitten", stelt de Nederlander.

"Ik zou niet weten wanneer ik weer terug ben, dat hangt echt af van hoe snel het allemaal goed. Als alles heel goed gaat, zou ik misschien in april of mei heel goed kunnen zijn." Maar Bax denkt pas tegen de Tour weer helemaal 100% te zijn.

De val van Evenepoel en Bax in Lombardije