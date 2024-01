Gloednieuwe trend, want de vijand kijkt mee: "Mathieu van der Poel is ermee begonnen"

Mathieu van der Poel zet nogal wat zaken in gang en ontpopt zich tot een echte trendmaker in het peloton. Het voorzichtig zijn met het delen van gegevens zit er steeds meer ingebakken.

Bij tal van wielrenners was het de gewoonte om gegevens van trainingen te delen via het populaire platform Strava. Sommigen doen het nog, maar Van der Poel past er voor. Ga gerust eens naar zijn profiel op Strava: u zal er een lege pagina zonder activiteiten vinden.

Kwestie van de concurrentie geen informatie te bezorgen. Die mindset begint zich steeds meer te verspreiden in het profpeloton. "Mathieu van der Poel is ermee begonnen om niets meer te posten op Strava", haalt Attila Valter aan in de ES Bringa podcast.

Ook bij Visma-Lease a Bike is daar nu aandacht voor. "Onze staff heeft ons verteld dat we bepaalde dingen moeten verbergen, zoals de polsslag en de wattages. Maar ik ben niet zo'n grote vis dat iemand van pakweg UAE er geïnteresseerd in zou zijn om mij af te stoppen. Ik ga dus niet stoppen met posten op Strava."