Situatie van Shari Bossuyt vergelijkbaar met die van Alberto Contador, maar er is één groot verschil

Shari Bossuyt (23) staat nog zeker tot juni 2025 aan de kant door een dopingschorsing. Ze kon nog in beroep gaan, maar financieel is het gewoon niet haalbaar.

Begin december kreeg Shari Bossuyt nieuws van het Franse dopingagentschap AFLD dat ze een schorsing van twee jaar voorstelde voor haar positieve test. Bossuyt had 20 dagen de tijd om dat te doen.

Maar Bossuyt vond de moed niet om in beroep te gaan. Toon Aerts deed dat bijvoorbeeld wel, maar kreeg uiteindelijk ook een schorsing van twee jaar. Ook het financiële speelde mee want een beroepsprocedure zou Bossuyt tienduizenden euro's kosten.

Clenbuterol van Contador

Maar Bossuyt kreeg wel de erkenning dat ze stof niet intentioneel heeft ingenomen. Maar hoe de letrozole dan wel in haar lichaam is terechtgekomen blijft onduidelijk. Omdat er geen studies bestaan over de contaminatie van melk of vlees in Normandië.

De situatie is vergelijkbaar met die van Clenbuterol enkele jaren geleden. Herinner de cero coma cero cero cero... van Alberto Contador in 2010 die in zijn lichaam werd gevonden. De Spanjaard financierde wel zo'n studie waardoor er nu een drempelwaarde is voor Clenbuterol.

"Zo heeft hij strafvermindering gekregen", zegt Bossuyt bij Het Nieuwsblad. "Als je geld hebt, lukt het. Maar ik kan dat niet. Bovendien: zo’n studie kost ook tijd. Het kan zomaar twee jaar duren en dan heb ik mijn straf uitgezeten."