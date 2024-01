Belgische veldrit opnieuw het slachtoffer van Wereldbeker in het buitenland

Komende zaterdag staat in Zonnebeke de vijfde manche van de Exact Cross op het programma. Maar het deelnemersveld is wel bijzonder mager.

Heel wat crossers hebben van de sneeuw en kou in België niet veel gemerkt, want ze trainen dezer dagen allemaal in Spanje. Daar leggen ze een basis voor het WK veldrijden over ruim twee weken en er is dit weekend ook een Wereldbeker.

In Benidorm wordt voor het tweede jaar op rij een manche van de Wereldbeker georganiseerd. Dat onder meer Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock aan de start komen. Daarna kunnen ze gewoon verder trainen in de Spaanse zon.

Vanthourenhout en Norbert-Riberolle blikvangers

Maar dat betekent wel dat de Exact Cross in Zonnebeke bijzonder weinig toppers aan de start krijgt. Bij de mannen doet Michael Vanthourenhout als enige de dubbel. Hij krijgt concurrentie van Lander Loockx, Tim Merlier en Gianni Vermeersch.

Bij de vrouwen haken alle Nederlandse toppers af, zij kiezen allemaal voor Benidorm. Marion Norbert-Riberolle dubbelt als enige, zij krijgt Amerikaans kampioene Clara Honsinger en de Italiaanse Francesca Baroni.