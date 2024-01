Contador ziet Pogacar voor waanzinnige stunt gaan: "Ik ben er zeker van!"

Tadej Pogacar pakt het dit seizoen wat anders aan. De Sloveen gaat voor de dubbel Giro-Tour, al voorspelt Alberto Contador dat Pogacar voor een nog grote stunt gaat.

Ondanks twee nederlagen op rij in de Tour zet Tadej Pogacar dit jaar niet alles op alles om de Franse grote ronde voor de derde keer te winnen. De Sloveen pakt zelfs uit met een zware combinatie van de Giro en de Tour.

In de Giro lijkt Pogacar door de afwezigheid van andere toppers vrij makkelijk de zege te kunnen pakken, in de Tour wordt dat veel moeilijker. Want er is niet alleen Vingegaard, ook Evenepoel en Roglic doen dit jaar mee.

Pogacar voor Giro, Tour en Vuelta?

"Weet je wat? Als Tadej Pogacar de Giro en de Tour wint, gaat hij ook voor de Vuelta en probeert hij een ongeziene triple! Ik ben er zeker van", zegt Alberto Contador bij La Gazzetta dello Sport. Al wordt de Tour wellicht moeilijk.

"De grootste uitdaging zal niet de koers zelf zijn. Het zullen Jonas Vingegaard en Team Visma-Lease A Bike zijn, want hij is zo verbazingwekkend consistent. Hij plant alles tot in het kleinste detail."

Want Pogacar zal vermoeid zijn door de Giro, stelt Contador nog. "Maar in het moderne wielrennen is het mogelijk om de dubbel te doen. En er zijn twee renners die dat kunnen: Pogacar en Vingegaard."