Eli Iserbyt mag zondag in Benidorm niet in zijn nieuwe Belgische trui rijden

Eli Iserbyt veroverde vorig zondag zijn eerste Belgische titel in Meulebeke en won een dag later in Otegem al zijn eerste cross in die trui. Maar zondag zal hij niet in die trui rijden.

Nu Eli Iserbyt eindelijk de Belgische trui heeft veroverd, wil hij die natuurlijk zo veel mogelijk tonen. Maar komende zondag in de Wereldbeker van Benidorm zal Iserbyt al zeker niet in zijn nieuwe tricolore trui rijden. Want als leider in de Wereldbeker moet Iserbyt namelijk de leiderstrui dragen van de Wereldbeker. Het zwart, rood en geel ruilt Iserbyt zondag dus in voor een wit-rode trui van de Wereldbeker. Klassement Wereldbeker Met nog twee manches te gaan heeft Iserbyt een voorsprong van 25 punten op de Nederlander Joris Nieuwenhuis. Pim Ronhaar heeft 35 punten achterstand, Lars van der Haar volgt op 40 punten van Iserbyt. Met nog twee manches te gaan, in Benidorm en Hoogerheide, lijkt enkel pech Iserbyt nog van de eindzege te kunnen houden. In het seizoen 2021-2022 won Iserbyt het eindklassement van de Wereldbeker voor het eerst. Iserbyt in zijn leiderstrui van de Wereldbeker © photonews