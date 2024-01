Jurgen Mettepenningen zoekt heel veel geld, maar doet straffe belofte aan nieuwe investeerder

Jurgen Mettepenningen beleeft hoogdagen met zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Maar van die laatste sponsor moet hij eind dit jaar wel verplicht afscheid nemen.

Bij wegploeg Intermarché-Wanty verdween Circus dit jaar als naamsponsor, Bingoal gaat wel nog door als hoofdsponsor bij Pauwels Sauzen-Bingoal en Bingoal WB. Maar eind 2024 komt daar dus een einde aan.

Door de gokwetgeving mogen gokbedrijven vanaf 2025 geen naam- en hoofdsponsor meer zijn van sportploegen. Maar het logo mag tot eind 2027 wel nog op de truitjes staan, zij het enkel achteraan op de trui.

Eén miljoen euro

En dus moet Jurgen Mettepenningen op zoek naar een andere sponsor. "Er zijn volop gesprekken bezig met mogelijke nieuwe partners. Ik zoek een sponsor die ongeveer één miljoen euro wil investeren", zegt hij bij HLN.

Volgens Mettepenningen zal het zo'n zes maanden kosten om een nieuwe hoofdsponsor te vinden voor zijn ploeg. Maar hij is er ook zeker van dat de investering van een miljoen euro het waard is. "Wie in het veldrijden investeert, krijgt daar misschien een zesvoud voor terug."