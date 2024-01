Paul Herygers over grootste teleurstelling van het seizoen: "En dan druk ik mij nog zachtjes uit"

Over anderhalve maand zit het veldritseizoen er alweer op. Voor sommigen lijkt het een seizoen om snel te vergeten.

Voor het BK veldrijden waren er met Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en Laurens Sweeck vier favorieten. De eerste drie konden de verwachtingen wel inlossen, maar bij Sweeck kwam het er opnieuw niet uit.

Vorig seizoen was zijn beste ooit, dit jaar is misschien wel zijn slechtste. De teller staat nog altijd op nul. Al denkt Paul Herygers dat Sweeck nog zal toeslaan. Hij denkt al aan de laatste wedstrijd in Oostmalle.

Rotwinter Sweeck

"En daar moet hij dan maar op voortborduren", zegt hij bij Sporza. Want het is een seizoen geweest om snel te vergeten voor Sweeck. "Het is een rotwinter geweest voor hem, en dan druk ik mij nog zachtjes uit."

"De sponsors zijn teleurgesteld, zijn entourage is de mond gesnoerd, ... Maar niemand ziet er meer van af dan de renner zelf. En als het niet gaat, dan gaat het niet. Het ene jaar is het andere niet. Alleen, als het nóg zo'n jaar is, dan zit hij met een probleem."